Se negó a pagar $800 de estacionamiento, atropelló al permisionario, lo arrastró y huyó
Ocurrió el miércoles pasado en horas de la tarde en calle Leguizamón al 300. La víctima tiene 76 años.
Salta Hoy
11 / 09 / 2026
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El incidente le causó fractura de brazo, problemas en la vista, golpes varios y todavía permanece internado, según contó una compañera de trabajo.
“Lamentablemente es habitual que la gente se niegue a pagar y huyan de los permisionarios”, dijo la mujer.
Según supo esta emisora, el automovilista ya está identificado y se espera que avancen las investigaciones tras la denuncia realizada.