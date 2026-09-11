Se negó a pagar $800 de estacionamiento, atropelló al permisionario, lo arrastró y huyó

El incidente le causó fractura de brazo, problemas en la vista, golpes varios y todavía permanece internado, según contó una compañera de trabajo.

“Lamentablemente es habitual que la gente se niegue a pagar y huyan de los permisionarios”, dijo la mujer.

Según supo esta emisora, el automovilista ya está identificado y se espera que avancen las investigaciones tras la denuncia realizada.