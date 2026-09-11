La industria del NOA volvió a sufrir una nueva restricción del gas natural
La provisión que redujo al 50% y se extendió desde el domingo 6 de septiembre hasta este jueves. Según las autoridades, la medida se originó por la última ola de frío.
Salta Hoy
11 / 09 / 2026
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Hubo varias empresas salteñas afectadas por la medida.
“Tuvimos nuestro horno parado porque no podemos producir 50%”, dijo por Radio Salta, Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta y gerente de una fábrica de cerámica.
“A nosotros nos sorprendió la medida, sobre todo pensando en que ya estamos llegando a la primavera”, manifestó Fazio.