La industria del NOA volvió a sufrir una nueva restricción del gas natural

Hubo varias empresas salteñas afectadas por la medida.

“Tuvimos nuestro horno parado porque no podemos producir 50%”, dijo por Radio Salta, Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta y gerente de una fábrica de cerámica.

“A nosotros nos sorprendió la medida, sobre todo pensando en que ya estamos llegando a la primavera”, manifestó Fazio.