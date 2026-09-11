El Nuncio Apostólico en Argentina estará en Salta para el Triduo del Milagro

Las fechas centrales en el Triduo del Milagro contarán con la presencia de destacadas autoridades de la Iglesia católica argentina, celebrando las tradicionales Misas Estacionales a las 10:00 horas.

El domingo 13 de septiembre dará inicio el Triduo del Milagro. Ese día se recuerda la Solemnidad de la Virgen del Milagro. La misa estará a cargo de monseñor Darío Rubén Quintana, Obispo de Cafayate.

El lunes 14 de septiembre en la Fiesta de la Exaltación de la Cruz, presidirá la misa el obispo castrense de la República Argentina monseñor Santiago Olivera.

El Martes 15 de septiembre en la Solemnidad del Señor del Milagro, la liturgia estará a cargo del Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.