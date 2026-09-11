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La fiesta del Milagro ingresa al momento cúspide

Es masiva la llegada de peregrinos a la Catedral Basílica de Salta.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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Hoy arribaron a los pies del Señor y la Virgen del Milagro 130 Cadetes del Servicio Penitenciario. 

Esta mañana también llegaron unos 300 biciperegrinos de la Universidad Católica de Salta.

Durante el fin de semana, sábado y domingo, serán jornadas protagonizadas por peregrinaciones que se desplazan en bicicleta y fortines gauchos a caballo.

El 14 de septiembre se espera el pico máximo de afluencia, con el arribo multitudinario de las columnas de peregrinos a pie provenientes de la Puna, los Valles Calchaquíes, el norte y el sur provincial.


 

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