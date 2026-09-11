La fiesta del Milagro ingresa al momento cúspide
Es masiva la llegada de peregrinos a la Catedral Basílica de Salta.
Salta Hoy
11 / 09 / 2026
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Hoy arribaron a los pies del Señor y la Virgen del Milagro 130 Cadetes del Servicio Penitenciario.
Esta mañana también llegaron unos 300 biciperegrinos de la Universidad Católica de Salta.
Durante el fin de semana, sábado y domingo, serán jornadas protagonizadas por peregrinaciones que se desplazan en bicicleta y fortines gauchos a caballo.
El 14 de septiembre se espera el pico máximo de afluencia, con el arribo multitudinario de las columnas de peregrinos a pie provenientes de la Puna, los Valles Calchaquíes, el norte y el sur provincial.