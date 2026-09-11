La fiesta del Milagro ingresa al momento cúspide

Hoy arribaron a los pies del Señor y la Virgen del Milagro 130 Cadetes del Servicio Penitenciario.

Esta mañana también llegaron unos 300 biciperegrinos de la Universidad Católica de Salta.

Durante el fin de semana, sábado y domingo, serán jornadas protagonizadas por peregrinaciones que se desplazan en bicicleta y fortines gauchos a caballo.

El 14 de septiembre se espera el pico máximo de afluencia, con el arribo multitudinario de las columnas de peregrinos a pie provenientes de la Puna, los Valles Calchaquíes, el norte y el sur provincial.



