Quedó inaugurada la tradicional Feria del Milagro en el Parque San Martín

Durante las primeras horas de hoy abrió sus puertas la Feria del Milagro, que permanecerá habilitada hasta el 15 de septiembre en el parque San Martín, en el horario de 10 a 22.

El predio distribuirá más de 550 puestos a lo largo de 5 plazas. Los que asistan podrán recorrer sectores de artesanías elaboradas en platería, madera y cuero, además de calzado, indumentaria, juguetes, pastelería, masas regionales, marroquinería, accesorios diversos, artículos para mascotas y librería, entre otros rubros.

«Estamos muy felices por el gran trabajo que realizamos. Esperamos que los feriantes aprovechen la posibilidad de venderle a la gran cantidad de público que se acercará y que los que vengan disfruten de la diversidad de productos y las diferentes atracciones», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

La propuesta general del evento incluye diariamente:

+ Pantallas de gran tamaño para seguir las alternativas de la llegada de peregrinaciones, la procesión y el Pacto de Fidelidad

+ Asistencia sanitaria a cargo de la Cruz Roja en coordinación con el SAMEC y personal de enfermería en las plazas

+ Recorridos de vigilancia y auxilio constante por parte de Protección Ciudadana

+ Obras de mejora en iluminación y supervisiones en las conexiones eléctricas

+ Presencia reforzada de efectivos policiales, sanitarios químicos y operativos de desinfección y limpieza

+ Agentes e inspectores municipales apostados de forma permanente

Además, la Feria contará con shows a lo largo de su desarrollo. La grilla para esta tarde-noche de viernes es la siguiente:

– 19: Willy Aslla

– 19.30: Academia Arte y Tradición

– 20: Lorenzo Niñoo Cantor

– 20.30: Abi Giménez

– 21: Sonido Básico

Dado que representa la feria de mayor envergadura en la provincia, las autoridades aplican normas estrictas de uso con el fin de resguardar el patrimonio del parque San Martín y ofrecer un entorno cuidado y controlado.

Desde el municipio ratificaron que las instalaciones quedarán totalmente desocupadas e higienizadas el 15 de septiembre, una vez concluidos los actos religiosos.

La palabra de los puesteros

Por su parte, los puesteros se mostraron satisfechos con la organización y por ofrecer un año más sus productos en esta gran feria.

«Estamos muy agradecidos con la Municipalidad y como el año pasado, tenemos una gran posibilidad para vender nuestros productos», explicó Yolanda, quien ofrecerá artesanías.

Por otro lado, Gonzalo, quien venderá diferentes productos tecnológicos, contó que esperó por mucho tiempo la llegada de la Feria, ya que se acerca mucha gente a comprar. Además, destacó que se cumplió a rajatabla todo lo pactado desde la organización.

Por último, Adrián, quien es un especialista en maderas y venderá diferentes productos como mates y bandejas, aseguró que es una oportunidad única para los feriantes, teniendo en cuenta la gran ayuda del municipio y la gran convocatoria.