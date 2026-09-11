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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Seguridad: 5 mil policías custodiarán la procesión del Milagro

“Hasta el momento todo se desarrolla con normalidad”, confirmó Darío Guzmán, director General de Investigaciones de la fuerza.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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El uniformado recomendó evitar llevar elementos de valor a la procesión.

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