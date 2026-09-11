 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Femicidio en Ituzaingó: Elías Barrionuevo se negó a declarar

Además, la fiscal del caso ordenó la excarcelación de los dos presuntos encubridores.

Argentina

11 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Elías Barrionuevo, el joven de 18 años acusado de asesinar a su novia, Ruth Marful Castro, en el partido bonaerense de Ituzaingó, se negó a declarar este viernes ante la fiscal Florencia Di Sciazio y los supuestos encubridores recuperaron la libertad.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el implicado hizo uso de su derecho a abstenerse de prestar testimonio en el caso caratulado como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), cuya única expectativa es la prisión perpetua.

Además, Di Sciazio, a cargo de la UFI N.º 11 del Departamento Judicial de Morón, excarceló a Héctor Nahuel Lobo y a Carlos Míguez, quienes le brindaron albergue a Barrionuevo el día de su fuga.

El hecho ocurrió en una casa de Almagro al 2500 a raíz de una supuesta discusión y el presunto femicida fue arrestado en la localidad de General Rodríguez.

La víctima fue trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se constató su fallecimiento, mientras que su progenitor también fue ingresado en el mismo nosocomio.

Además, se conoció un video filmado por Barrionuevo antes de ser detenido. En el material audiovisual calificó el crimen de "imprevisto" y se justificó: "No la maté, la amaba."

Fuente: Agencia NA

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO