Femicidio en Ituzaingó: Elías Barrionuevo se negó a declarar

Elías Barrionuevo, el joven de 18 años acusado de asesinar a su novia, Ruth Marful Castro, en el partido bonaerense de Ituzaingó, se negó a declarar este viernes ante la fiscal Florencia Di Sciazio y los supuestos encubridores recuperaron la libertad.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el implicado hizo uso de su derecho a abstenerse de prestar testimonio en el caso caratulado como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), cuya única expectativa es la prisión perpetua.

Además, Di Sciazio, a cargo de la UFI N.º 11 del Departamento Judicial de Morón, excarceló a Héctor Nahuel Lobo y a Carlos Míguez, quienes le brindaron albergue a Barrionuevo el día de su fuga.

El hecho ocurrió en una casa de Almagro al 2500 a raíz de una supuesta discusión y el presunto femicida fue arrestado en la localidad de General Rodríguez.

La víctima fue trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde se constató su fallecimiento, mientras que su progenitor también fue ingresado en el mismo nosocomio.

Además, se conoció un video filmado por Barrionuevo antes de ser detenido. En el material audiovisual calificó el crimen de "imprevisto" y se justificó: "No la maté, la amaba."

Fuente: Agencia NA