El hermano de “Camboya” Peloc continuará detenido con prisión preventiva

El hermano de Jonatan "Camboya" Peloc, el delincuente que fue recapturado tras permanecer prófugo durante varios meses, continuará detenido con prisión preventiva acusado por supuesto encubrimiento.

El defensor oficial interino de Nelson Emiliano Lagos solicitó el sobreseimiento y la libertad de su cliente teniendo en cuenta el parentesco que los une y la proximidad del fin de semana largo (por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro en la provincia), bajo el argumento de que mantenerlo encarcelado implicaría "una privación ilegítima de la libertad" y un supuesto "daño irreparable".

La jueza del distrito Centro, Sandra Espeche, rechazó el pedido del abogado y resolvió que siga detenido.

Lagos había sido arrestado el martes 8 de septiembre en la localidad de La Caldera, situada a 25 kilómetros de la ciudad de Salta, donde se encontraba junto a Peloc, con quien circulaba a bordo de una moto por la ruta nacional 9.

El implicado evadió un control policial y ambos fugitivos fueron recapturados luego de haberse escapado de la Alcaidía General en abril.