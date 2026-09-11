Buscan a una joven en Catamarca: citan a varios camioneros de otras provincias

Una joven mamá es buscada de manera intensa desde hace más de un mes en la provincia de Catamarca y la Fiscalía a cargo de la investigación informó que en los próximos días serán citados a declarar camioneros de distintas provincias para que aporten información.

Maira Romina Cabrera tiene 27 años y fue vista por última vez el 10 de agosto pasado cuando salió a ver a Eduardo Cejas, su ex pareja y padre de su hija. Según comentó su mamá, la joven salió con su celular y la ropa que llevaba puesta dentro de la casa.

La denuncia se radicó tres días después y a partir de ese momento se iniciaron operativos y rastrillajes, todos con resultado negativo hasta ahora.

En la pesquisa también se tomaron diversas declaraciones, una de ellas, la del chofer del colectivo que la trasladó. En su relato, el conductor dijo que Cabrera bajó en Telarito y que una persona la esperaba.

Mientras siguen las dudas sobre qué pasó, la Fiscalía tiene como una de las hipótesis la participación de camioneros que circulan por la Ruta Nacional 60. Ante este posible escenario, desde el medio Inforama indicaron que se citó a declarar en Recreo a transportistas provenientes de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires.

Los choferes ya fueron identificados y el objetivo es que puedan dar detalles de sus recorridos y determinar si alguno de ellos sabe qué ocurrió.

En paralelo, continúan analizándose las cámaras de seguridad, así como llamadas, geolocalizaciones y el impacto de líneas en antenas de telefonía.

En el caso trabajan en conjunto el fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, y la fiscal Jorgelina Sobh.

Fuente: Agencia NA