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Un muerto en Misiones por un posible tornado que destrozó varias casas

El fenómeno meteorológico se registró en el departamento de San Pedro, donde se encontró fallecido a un agricultor de 42 años.

Argentina

11 / 09 / 2026

 

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Un hombre de 42 años murió y varias casas quedaron destrozadas por un posible tornado ocurrido este viernes en el departamento misionero de San Pedro.

El fenómeno meteorológico se registró en una franja de 300 metros que abarca desde Cruce Caballero, en el kilómetro 1072 de la ruta nacional 14, hasta Piñalito Sur, de acuerdo con la información del portal del diario Primera Edición.

El damnificado, un agricultor de la zona, se encontraba en su domicilio cuando el inmueble fue alcanzado por el temporal y destrozado por la intensidad del viento.

Luego del paso del tornado, el vecino fue hallado fallecido en una plantación de yerba mate cercana, mientras las autoridades intentaban averiguar si hubo más familias y estructuras afectadas.

Además, el presunto tornado provocó la voladura de techos y el corte del suministro eléctrico en diferentes sectores rurales tras la detección de postes derribados, a la vez que se reportaron inconvenientes en las líneas telefónicas.

Personal de la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones llevó a cabo un operativo conjunto con la Municipalidad de San Pedro y otros organismos del gobierno provincial.

Fuente: Agencia NA

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