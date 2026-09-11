Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y continúa su recuperación

La conductora Mirtha Legrand continúa su evolución favorable respecto del cuadro respiratorio que motivó su internación, a los 99 años, en el Sanatorio Mater Dei, según informaron las autoridades médicas en un nuevo parte difundido este viernes.

En el comunicado, firmado por la Dirección Médica del centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo, se precisó que la diva de los almuerzos mantiene una "participación activa de su kinesiólogo" como parte de su proceso de recuperación.

Asimismo, se detalló que la presentadora "está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares", mostrando un buen estado de ánimo y manteniéndose acompañada por su entorno más cercano.

A través del escrito, la propia Mirtha aprovechó para hacer llegar su gratitud hacia el público y la prensa: "Agradece a todos las muestras de cariño", señalaron desde el sanatorio.

Por último, el centro de salud aclaró que solo comunicará novedades en caso de ser necesario y adelantó: "Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico".

La diva fue hospitalizada el pasado 7 de septiembre bajo el diagnóstico de bronquitis, que inició como una supuesta gripe y, por lo que había sido reemplazada de su programa, por su nieta Juana Viale, dos días antes del ingreso al centro médico.

En abril pasado, la diva atravesó un fuerte cuadro gripal por el que también debió cancelar las grabaciones de su programa. Cinco meses atrás, el encargado de comunicar la noticia fue su nieto y productor Nacho Viale que explicó: "Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros".

Fuente: Agencia NA