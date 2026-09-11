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Muerte de un niño de 2 años en Salta: rechazaron el sobreseimiento de la madre

La defensa de la implicada solicitó la medida y el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, se opuso.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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La Justicia de Salta desestimó este viernes el sobreseimiento de una joven de 19 años, acusada por la muerte de Thiago Altamirano, su hijo de 2 años fallecido el 22 de junio en la zona sureste de la ciudad.

La defensa de la implicada solicitó la medida y el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, se opuso y mencionó las distintas pruebas para sostener la imputación contra la sindicada.

El juez del distrito Centro, Ignacio Colombo, escuchó los argumentos y rechazó el pedido del letrado al señalar que no existe la certeza suficiente para disponer su desvinculación del caso caratulado como homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.

El otro presuntamente involucrado en el hecho es el padrastro del menor, acusado en carácter de autor del delito.

El 22 de junio pasado, Thiago fue trasladado por su progenitora al hospital Papa Francisco y, debido a la complejidad del cuadro, se lo derivó al Materno Infantil, en el que se constató su deceso.

El hombre de 32 años habría asesinado al niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, al tiempo que la madre se le atribuye la posible omisión ante el suceso. 

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