Antes de ser papa, Robert Prevost advirtió sobre la venganza tras el 11-S

Diez días después del 11-S, el futuro papa León XIV advirtió sobre la “venganza” y relacionó ataques a las Torres Gemelas de Nueva York con la pobreza y la injusticia

El reverendo Robert Prevost, quien el 14 de septiembre de 2001 fue elegido prior general de la Orden de San Agustín, se refirió por entonces al atentado del 11-S.

“La violencia que el mundo presenció en Estados Unidos la semana pasada es un trágico recordatorio de una serie de problemas que se agravan en todo el mundo”, dijo Prevost a los miembros de su orden durante una misa en la Basílica de Santa María del Popolo en Roma el 21 de septiembre de 2001, recordó la cadena CNN y supo Noticias Argentinas.

“El odio y la violencia no harán más que crecer mientras haya personas obligadas a vivir en la pobreza extrema, oprimidas por tantas formas de injusticia. Cada día, 24.000 personas mueren en el mundo a causa del hambre. A nuestro alrededor, hay personas que viven en la desesperación y la desesperanza”, añadió.

El hombre que se convertiría en el primer papa estadounidense de la Iglesia Católica instó a su orden religiosa a centrarse en la paz y la reconciliación como respuesta a los ataques.

“Mientras muchos buscan venganza, nosotros, los agustinos, debemos dar un testimonio ejemplar de los valores evangélicos de unidad, diálogo, paz y reconciliación”, afirmó el reverendo Prevost, recién elegido prior general.

Sus comentarios sobre el 11 de septiembre se publicarán en el libro “Libertad bajo la gracia”, una recopilación de sus escritos como líder de los agustinos, que se publicará en inglés el martes.

Durante su mensaje de 2001, Prevost también mencionó la creación de una nueva provincia de la orden agustina en Nigeria, que calificó de significativa “dadas las crecientes tensiones entre musulmanes y cristianos en tantas partes del mundo”.

Fuente: Agencia NA