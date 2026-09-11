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SAETA informó la ubicación de las paradas durante la Procesión del Milagro

Este martes 15 de septiembre se habilitarán paradas alternativas en inmediaciones de la Catedral de Salta y a lo largo del recorrido de la Procesión. El esquema se mantendrá hasta que se normalice el tránsito vehicular en las avenidas del casco céntrico.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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Este martes 15 de septiembre, durante la Procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, SAETA implementará el operativo Milagro, mediante el cual se habilitarán paradas alternativas para los distintos corredores de transporte urbano e interurbano.

El esquema de circulación y ubicación de las paradas se mantendrá hasta que se normalice el tránsito vehicular en las avenidas del casco céntrico.

La ubicación de las paradas será la siguiente:

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE – CERCANÍAS DE LA CATEDRAL

1C: Rivadavia esquina Zuviría.

5AB: Zuviría esquina Rivadavia.

6ABC: Rivadavia entre Mitre y Zuviría.

7AB: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia.

Huaico-Mirasoles: Zuviría esquina Rivadavia.

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE

4E: Necochea y M. Cornejo.

La Caldera: Zuviría esquina Rivadavia.

San Lorenzo: Necochea y M. Cornejo.

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE – CERCANÍAS DEL MONUMENTO 20 DE FEBRERO

1C: avenida Arenales (Easy).

5A: Zuviría esquina Alsina.

5B: Zuviría esquina O’Higgins.

6B: Zuviría esquina 20 de Febrero.

6AC: Gurruchaga esquina 20 de Febrero.

7AB: Zuviría esquina 12 de Octubre.

Huaico-Mirasoles: Zuviría esquina O’Higgins.

Troncal N-S y N-O: avenida Arenales, entre Easy y Popeye.

PARADAS CORREDORES ZONA SUR

1AB: Ituzaingó pasando Mendoza.

1C: San Juan esquina Florida.

3AB: Florida entre Mendoza y avenida San Martín.

3C: avenida San Martín entre Florida e Ituzaingó.

5B: Pellegrini esquina San Martín.

8A: paradas habituales de avenida San Martín.

8 BC: avenida San Martín entre Pellegrini y Jujuy.

Troncal N-S: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

PARADAS CORREDORES ZONA ESTE

2A: San Martín pasando Córdoba.

2BG: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.

2C: San Martín esquina Alberdi.

PARADAS CORREDORES ZONA OESTE

4ABC: Pellegrini entre Mendoza y avenida San Martín.

4D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.

5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS

Rosario de Lerma: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

Metropolitanos del 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan.

Metropolitanos del 6: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE

2E: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.

2D: San Martín pasando Córdoba.

2F: San Juan esquina Alberdi.

7C: San Martín pasando Alberdi.

7 DE: Ituzaingó esquina Mendoza.

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