Defensa del Consumidor controla supermercados: precios, promociones y ofertas claras

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a través de la Dirección de Inspecciones, lleva adelante operativos de control en supermercados de la ciudad de Salta y en distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Los procedimientos están a cargo de la titular de la Dirección de Inspecciones, Antonieta Frías. En la ciudad de Salta, los controles se realizan en supermercados ubicados en distintos sectores de la capital, mientras que en el interior provincial los operativos se desarrollan con la participación del personal de las delegaciones del organismo en los municipios de Las Lajitas, Joaquín V. González, El Quebrachal, Apolinario Saravia, Metán, Rosario de la Frontera, Tartagal, Orán, Cafayate, Coronel Moldes, General Güemes y El Galpón.

Durante las inspecciones se verifica que las promociones y ofertas comunicadas al público sean respetadas al momento de la compra. También se controla que la publicidad sea clara y no contenga información que pueda inducir a error al consumidor respecto del precio, las características de un producto o las condiciones de una promoción.

Otro de los puntos centrales es la exhibición de precios. Los consumidores tienen derecho a conocer el valor de un producto antes de decidir su compra y a que el precio informado sea respetado. Por eso, los inspectores verifican que los precios estén correctamente exhibidos en las góndolas y que coincidan con los importes cobrados en caja.

También se controla el vencimiento de los productos, especialmente aquellos destinados al consumo, y la disponibilidad del Libro de Reclamos habilitado, una herramienta que permite al consumidor dejar constancia de una situación ocurrida durante la compra o de un inconveniente con el comercio.

Desde Defensa del Consumidor se recuerda que conocer estos derechos permite contar con mayores herramientas al momento de realizar las compras. Si una oferta anuncia un determinado precio o beneficio, el consumidor puede exigir que se respeten las condiciones informadas. Si un producto tiene un precio exhibido en góndola, puede reclamar si en caja se pretende cobrar un importe diferente. Ante un inconveniente, también puede solicitar el Libro de Reclamos para dejar asentado lo ocurrido.

Estos controles se realizan en el marco de la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, que establece, entre otros aspectos, el derecho a recibir información clara y adecuada, el respeto de las ofertas y promociones y un trato digno en las relaciones de consumo.

También se aplican las disposiciones del Decreto 274/2019, en particular las vinculadas con prácticas comerciales y publicidad, y las normas vigentes sobre exhibición de precios, entre ellas la Resolución 4/2025 y la Resolución 12/2024. En el ámbito provincial, la Ley 7800 establece la obligación de contar con el Libro de Reclamos.

Para los comercios, el cumplimiento de estas disposiciones forma parte de sus obligaciones dentro de la relación de consumo. Cuando durante una inspección se detecta una posible infracción, se puede labrar el acta correspondiente y dar inicio a las actuaciones administrativas, que pueden derivar en sanciones económicas de acuerdo con la normativa vigente.

Los consumidores pueden realizar denuncias, solicitar inspecciones o efectuar consultas las 24 horas a través de la página oficial http://www.consumidorsalta.gob.ar. También pueden recibir atención y asesoramiento presencial en España 1350, ciudad de Salta, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.