Milagro 2026: la policía acompaña a miles de peregrinos que se desplazan a la Catedral

En el marco de las actividades por los Solemnes Cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el Ministerio de Seguridad por medio de la Policía de Salta y la Subsecretaria de Defensa Civil sostiene un amplio operativo de seguridad y acompañamiento para los peregrinos que transitan por distintos puntos de la provincia con recursos de los 14 Distritos de Prevención, y acentúa la presencia policial en el microcentro de la ciudad y zonas circundantes de la Catedral Basílica.

Actualmente, 88 peregrinaciones se encuentran en curso, siendo un total aproximado de 9 mil fieles quienes las integran. Habiéndose registrado ya, la llegada de 15 peregrinaciones a la Catedral.

El despliegue comprende prevención y ordenamiento vial, cobertura de las columnas de caminantes y coordinación con los servicios de salud para la atención de quienes necesiten curaciones, controles u otras intervenciones. El personal trabaja mediante un sistema de postas, con relevos en los límites jurisdiccionales lo que permite mantener la cobertura a lo largo de los diferentes corredores.

La Dirección de Prevención y Orientación Comunitaria, los Operadores que le dependen instalaron puntos de hidratación en distintos sectores de las jurisdicciones, fortaleciendo la contención y la asistencia a los peregrinos durante el recorrido.

Asimismo, la Subsecretaría de Defensa Civil dispuso nodos de asistencia para peregrinos en distintos corredores, brindando atención preventiva y apoyo ante emergencias.

El seguimiento se realiza a través del Centro de Monitoreo de Peregrinos, con apoyo visual de más de 2 mil cámaras del S E 911 operadas por la División Videoportección. Esta herramienta en conjunto con la APP SOY PEREGRINOS permite seguir el desplazamiento de las columnas en tiempo real para optimizar la intervención de los recursos ante cualquier situación que lo requiera.

Por otra parte, efectivos de distintas dependencias policiales de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital refuerzan la presencia preventiva en el microcentro de la ciudad, especialmente en el sector circundante a la Catedral Basílica, con el objetivo de prevenir la comisión de ilícitos y contravenciones, y garantizar condiciones de seguridad para fieles, peregrinos y visitantes.

A este despliegue se suman recursos de las Direcciones Generales de Investigaciones, Drogas Peligrosas y Ciberseguridad, que desarrollan tareas específicas orientadas a la prevención y detección de posibles hechos delictivos, modalidades vinculadas al narcomenudeo y situaciones que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos durante las celebraciones.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, al jefe de Policía, y el subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos realizan una supervisión y análisis constante del operativo en las distintas fases y puntos de la provincia.