Se entregaron vinchas óseas a niños con hipoacusia de la capital y el interior provincial

En cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.415 de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, el Ministerio de Salud Pública de Salta, mediante el Área de Hipoacusia, concretó la entrega y calibración de ocho vinchas óseas para niños de 0 a 5 años de la capital y de localidades del interior que presentan hipoacusia unilateral.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones del Hospital Público Materno Infantil. El equipamiento adjudicado corresponde a la línea Ponto 5 (Oticon Medical / PAM Argentina). Estos dispositivos sirven para transmitir el sonido de manera directa al oído interno a través de vibraciones en los huesos del cráneo, eludiendo cualquier alteración o bloqueo en el conducto auditivo externo o medio. Al tratarse de pacientes en sus primeros años de vida —en quienes aún no se indican cirugías de implante definitivo—, la vincha elástica sostiene el procesador contra la cabeza de forma no invasiva, permitiéndoles percibir sonidos con nitidez en una etapa decisiva para la estimulación auditiva.

La provisión fue gestionada a través del Área de Hipoacusia, bajo la órbita de la Dirección de Materno e Infancia, en articulación con el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. Este organismo remite a la provincia recursos específicos —entre audífonos, vinchas óseas e implantes cocleares u osteointegrados— para brindar cobertura a los pacientes que lo requieran.

Con esta acción se apunta a garantizar el acceso a diagnósticos oportunos y a las herramientas tecnológicas adecuadas para favorecer el correcto desarrollo del habla, la comprensión y la posterior integración escolar y social de los chicos en todo el territorio salteño.