Cerca de 6 mil casos de neumonía fueron notificados en Salta en lo que va del año

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 34, comprendida entre el 23 y el 29 de agosto.

Virus respiratorios

En la última SE, en Salta se notificaron 192 casos de neumonía, totalizando 5961 casos desde que comenzó el año.

Se trata de una infección que afecta a los pulmones, específicamente a los alvéolos, que se llenan de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.

Puede ser provocada por virus y bacterias contagiosas, que suelen encontrarse en los fluidos y secreciones de la boca y de la nariz de una persona infectada, por lo que se contagia al toser o estornudar. También se debe evitar compartir vasos, cubiertos y objetos de uso personal.

Además, hasta la SE 34, se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 701 casos – Acumulado: 22.114

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 148 casos – Acumulado: 5351

· COVID-19: Hubo un nuevo caso - Acumulado: 12

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 109 pacientes hospitalizados, ninguno de ellos requirió internación en cuidados intensivos.

No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

·Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.

·Botulismo: No se registraron casos.

·Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3

·Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso

·Diarrea aguda: se registraron 829 casos en la SE 34. El acumulado de casos es de 36.584

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· Se han notificado dos nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 15 casos.

· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.

· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos

· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso

Intoxicación por monóxido de carbono

En la última SE no hubo casos notificados en la provincia. El acumulado es de 70 casos, pertenecientes a los departamentos Capital, Cerrillos y La Candelaria.

Los rangos etarios más afectados son los adultos de 25 a 34 años, representando el 20% de los positivos; adolescentes con el 18,6% y niños con el 17,1%.

Hepatitis Virales

Se registró un nuevo caso durante la SE 34 en el departamento Capital. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.

De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.

Actualmente hay 2 en estudio y 21 fueron descartados.

Enfermedades zoonóticas

· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 14 casos

· No se han notificado nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 276 casos

· No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 54 casos

· Se han notificado 12 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), todos registrados en el departamento Capital. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 622 casos

· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos

· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 24 casos

· No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 21 casos

· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 19 casos

· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de psitacosis.

· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos

Enfermedades inmunoprevenibles

· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 5 casos

· Se registraron 6 nuevos casos de varicela. El acumulado anual es de 328.

· No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 12 casos

· No hubo casos de sarampión.

· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.

· Se ha confirmado 1 nuevo caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 43 casos.

· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.