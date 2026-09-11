Ya está disponible el Mapa Peregrino para quienes caminan hacia la Catedral

La Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, a cargo de Martín Güemes, habilitó el Mapa Peregrino, una plataforma digital destinada a asistir a los feligreses que peregrinan hacia la Catedral Basílica de Salta durante la celebración del Señor y la Virgen del Milagro.

El mapa se puede consultar en http://mapaperegrino.salta.gob.ar/

Al respecto, Matías Sant, subsecretario de Tecnología e Innovación, destacó que desde Modernización se desarrolló esta herramienta para acompañar a los peregrinos durante su recorrido.

“Las peregrinaciones son una de las demostraciones de fe más fuertes de nuestro pueblo y es un honor poder hacer nuestro aporte, desde las herramientas tecnológicas, para que se desarrollen de la mejor manera”, expresó.

Además, el funcionario indicó que la plataforma detalla los principales accesos viales hacia la ciudad de Salta, tanto por rutas nacionales como provinciales, lo que permite a los peregrinos planificar su llegada según la zona de procedencia y elegir el trayecto más conveniente.

Norte: rutas nacionales 9 y 34.

Sur: ruta nacional 68 y ruta provincial 33.

Este: rutas nacionales 16 y 34; rutas provinciales 25, 35, 5, 29, 30, 41 y 54.

Oeste: rutas nacionales 51 y 40; ruta provincial 28.