Potencia 2026: abrió sus puertas y reúne alrededor de mil emprendedores de la provincia

Potencia Salta 2026 abrió sus puertas este viernes en el Centro de Convenciones y volvió a reunir en un mismo lugar alrededor de mil emprendedores de distintos puntos de la provincia, que durante tres jornadas tendrán la oportunidad de mostrar, comercializar y dar a conocer sus productos.

La inauguración estuvo encabezada por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, junto al coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada, y los equipos de Potencia y Livingroom.

La feria es organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Oriana Névora, junto a Livingroom, con el objetivo de generar oportunidades de comercialización, fortalecer los proyectos de emprendedores salteños y acercarlos a nuevos públicos.

Durante la apertura, las autoridades recorrieron el predio y acompañaron a los emprendedores que desde este viernes forman parte de la propuesta.

Potencia Salta 2026 continuará durante todo este fin de semana. Este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, la feria abrirá sus puertas desde las 10. El ingreso del público estará habilitado hasta las 22 y quienes se encuentren dentro del predio podrán permanecer hasta las 00. La entrada es libre y gratuita.

Además de recorrer los stands de alrededor de mil emprendedores, quienes visiten la feria podrán disfrutar de food trucks, beer garden, distintas propuestas gastronómicas, juegos, espacios infantiles y espectáculos en vivo durante ambas jornadas.

La programación artística del sábado comenzará a las 16 con Trotamundo; a las 18 se presentarán Cantores del Norte; a las 20 será el turno de Huellah y, desde las 21:30, el Coro Black cerrará la jornada.