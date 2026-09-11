De esta manera funcionarán los organismos de Salud Pública por los feriados del Milagro

Por la proximidad con los feriados del lunes 14 y martes 15 de septiembre, en honor a la fiesta patronal del Señor y la Virgen del Milagro, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el miércoles 16 de septiembre.

El hospital Materno Infantil implementó un plan de contingencia con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta ante una eventual mayor demanda de atención en las guardias.

Las medidas incluyen el refuerzo del personal médico en áreas críticas, con la incorporación de clínicos, cirujanos, pediatras, enfermeros y personal de apoyo; la ampliación de la capacidad de internación en emergencias, con más camas disponibles para observación y atención inmediata.

Ese nosocomio, además, organizó un esquema especial de tránsito y accesos, considerando posibles cortes en calles aledañas durante la procesión. El ingreso de pacientes se realizará exclusivamente por las guardias habilitadas.

No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros nodos del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.

Centro Regional de Hemoterapia

Este organismo recibirá donantes el sábado 12 y el lunes 14, en el horario de 7 a 12. El martes 15 permanecerá cerrado. La atención al público en el horario habitual, de 7 a 17, se retomará el miércoles 16.

IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior permanecerán cerradas el lunes 14 y el martes 15 de septiembre.

La farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, atenderá sólo urgencias, en el horario de 9 a 14, ambos días.

Además, durante el Triduo, habrá auditoría médica online en el horario de 8 a 18.

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia en sus bases. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.

Además, estarán abocados al operativo de asistencia con diferentes puestos en zonas aledañas al recorrido de la procesión.