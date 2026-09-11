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Gustavo Sáenz encabezó la habilitación del nuevo puente sobre el río Vaqueros

Es una obra clave, ubicada en el sector de la Costanera, en el ingreso principal a la localidad.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de habilitación del primer nuevo puente sobre el río Vaqueros, una obra ubicada en el sector de la Costanera, en el ingreso principal a la localidad.

El mandatario provincial fue recibido por la intendenta de Vaqueros, Andrea Salvatierra. Luego se desarrolló el acto oficial, que comenzó con la bendición de la obra a cargo del presbítero Martín Farfán y continuó con las palabras de las autoridades presentes.

Posteriormente, Sáenz realizó el encendido del sistema de luminarias instalado sobre el nuevo puente. Finalmente, se llevó adelante el tradicional corte de cintas y una recorrida por el sector habilitado, con la apertura del paso sobre la nueva infraestructura.

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