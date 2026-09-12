Peregrinos de Santa Victoria Oeste ya están a un paso del Señor y la Virgen del Milagro

La llegada está cada vez más cerca para los peregrinos de Santa Victoria Oeste, que este sábado afrontan la penúltima jornada de una extensa caminata hacia la capital salteña.

Partieron el 1 de septiembre y, después de casi dos semanas de recorrido, ya transitan las últimas etapas de un trayecto de aproximadamente 500 kilómetros a pie.

El grupo avanza actualmente por territorio jujeño, muy cerca del límite con Salta. Durante el camino atravesaron cerros, quebradas, valles y sectores de selva, además de enfrentar condiciones climáticas cambiantes, con frío, viento y altas temperaturas.

La peregrinación también incluyó el paso por la Puna, donde los caminantes llegaron a superar los 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Héctor, uno de los peregrinos, contó que durante el recorrido atravesaron cinco días de cerro y alcanzaron los 4.520 metros de altura, para luego volver a ascender hasta aproximadamente 4.530 metros.

"Ya estamos en el penúltimo día. Mañana es el último día", resumió mientras continuaba el camino.

Historias detrás del Milagro

Detrás de cada peregrino hay una intención diferente. Algunos caminan para pedir por la salud de familiares, otros para agradecer favores recibidos y también están quienes ponen sus estudios, el trabajo o el bienestar de sus comunidades en manos del Señor y la Virgen del Milagro.

Dominga contó que realiza la peregrinación para pedir por su salud y por la de sus hijos y su familia.

También hay quienes realizan el recorrido principalmente como una forma de agradecimiento. Es el caso de Elvira, una jujeña que desde hace cinco años se suma al grupo y que camina para agradecer por su familia y por todo el mundo.

La llegada a la Catedral representa para ella uno de los momentos más importantes de la travesía.

"Es algo único, no se puede decir ni medir todo lo que se entrega, lo que se siente, lo que se recibe", expresó.

El acompañamiento

El esfuerzo de los caminantes no se limita a las largas distancias y las dificultades del terreno. A lo largo del trayecto, numerosas comunidades salen a recibirlos y les brindan comida, bebida, abrigo y palabras de aliento.

Héctor destacó especialmente la solidaridad que encontraron en las localidades y comunidades de los cerros. Durante el recorrido fueron recibidos en viviendas particulares y escuelas, donde vecinos, docentes y alumnos esperaban el paso de los peregrinos.

"Lo muy importante y lo lindo que hay en los cerros es la gente que te recibe", contó.

El acompañamiento continuó durante el paso por Jujuy y ahora esperan recibir el mismo afecto al ingresar a Salta.

"Toda la gente que espera, recibe. La verdad que es muy lindo".

En distintos puntos del recorrido también se incorporaron nuevos caminantes. En El Carmen, por ejemplo, vecinos de la zona se sumaron durante algunos tramos para acompañar al grupo.

Historias de distintos lugares

El grupo también está integrado por personas que llegan desde diferentes puntos del país para vivir esta experiencia de fe.

Verónica, oriunda del sur de Santa Fe, viajó hasta Santa Victoria Oeste para realizar por primera vez esta peregrinación hacia Salta. Desde hace 16 años participa de caminatas en su región hacia la Virgen de San Nicolás, pero este año decidió emprender un nuevo desafío.

Durante el trayecto quedó sorprendida por las muestras de solidaridad que recibieron y describió como muy emocionantes las jornadas compartidas con el resto de los peregrinos.

Ahora solo piensa en el momento de llegar a la Catedral y encontrarse con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

"Mucha emoción", respondió al imaginar ese instante.

La penúltima jornada termina en La Caldera

Los peregrinos ya comenzaron este sábado la etapa correspondiente a la penúltima jornada. Partieron desde Dique La Ciénaga a las 6 de la mañana y tienen prevista una parada en el Campamento de Vialidad, en La Cornisa, alrededor de las 13.

Después continuarán hacia La Caldera, donde esperan llegar cerca de las 19.30.

Allí pasarán su última noche antes de emprender el tramo final hacia la capital salteña.

Este domingo será el esperado encuentro

El último tramo comenzará este domingo 13 de septiembre, cuando el grupo parta desde La Caldera a las 7 de la mañana.

La columna continuará hacia el Fortín Gauchos de Güemes, en Vaqueros, donde está previsto que llegue alrededor de las 11. Desde allí iniciarán el recorrido final hacia la ciudad de Salta.

Después de 13 días de camino, el momento más esperado será a las 17.30, cuando los peregrinos ingresen a la Catedral Basílica.

Será entonces cuando culminen los casi 500 kilómetros recorridos desde Santa Victoria Oeste y puedan reencontrarse con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

El cansancio acumulado, la altura, el frío, el calor y las dificultades del camino quedarán atrás. También quedarán las historias compartidas, la solidaridad recibida y, sobre todo, las promesas que cada peregrino llevó consigo desde el primer día.