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Peregrinos de Molinos llegaron a la Catedral de Salta

La columna del Valle Calchaquí arribó este sábado a las 10.30 a la Catedral Basílica, después de iniciar su peregrinación el lunes por la noche. 

Salta Hoy

12 / 09 / 2026

 

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Con el cansancio de varios días de camino, pero también con la emoción de haber cumplido una nueva promesa de fe, los peregrinos de Molinos llegaron este sábado a la Catedral Basílica de Salta para reencontrarse con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

La columna de fieles del Valle Calchaquí arribó alrededor de las 10.30, de acuerdo con el cronograma previsto para las peregrinaciones que durante estos días llegan desde distintos puntos de la provincia y el país.

Los peregrinos habían comenzado su recorrido el lunes a las 20, cuando emprendieron el camino desde Molinos hacia la capital salteña con el objetivo de participar de las celebraciones centrales del Milagro 2026.

Una llegada marcada por la fe

Después de varios días de recorrido, la llegada a la Catedral significó el cierre de una nueva travesía para los fieles del Valle Calchaquí. Detrás de cada caminante hay una historia, una promesa o un pedido que los acompañó durante todo el trayecto.

El arribo de los peregrinos de Molinos se produjo en una jornada especialmente cargada de movimiento en el centro de Salta, donde distintas columnas continuaron llegando para renovar el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.

Durante este sábado también estaba previsto el arribo de peregrinos provenientes de Comodoro Rivadavia, biciperegrinos de Belén, Catamarca, gauchos peregrinos y otros grupos que se sumaron a las celebraciones.

Cada columna que ingresa a la Catedral representa kilómetros de esfuerzo, sacrificio y esperanza. Las calles de Salta comienzan así a llenarse de peregrinos mientras se acerca la jornada central del 15 de septiembre.

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