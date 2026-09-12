River visita a Atlético Tucumán con la chance de meterse en zona de playoffs

River visitará este sábado a Atlético Tucumán por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de continuar con su recuperación y conseguir una victoria que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro comenzará a las 17.30 en el estadio Monumental Presidente José Fierro. El árbitro será Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. El partido será televisado por TNT Sports.

El “Millonario” llega en un momento de recuperación después de un comienzo negativo de campeonato que derivó en la salida del entrenador Eduardo Coudet.

Con Leonardo Ponzio como técnico interino, River logró dos victorias consecutivas y alcanzó los 10 puntos, ubicándose en la décima posición de la Zona B.

Por este motivo, un nuevo triunfo sería clave para el conjunto de Núñez, ya que le permitiría ingresar en los puestos de clasificación a los playoffs.

Atlético Tucumán busca consolidarse

Atlético Tucumán, en cambio, llega con una actualidad positiva. En la octava fecha consiguió una agónica victoria por 2-1 ante Racing, resultado que le permitió alcanzar los 13 puntos y ubicarse en el cuarto puesto de la Zona B.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni también logró mejorar su situación en la tabla anual gracias a los últimos resultados y tomó algo de aire en la pelea por la permanencia.

El encuentro tendrá, así, a dos equipos con objetivos diferentes pero con la necesidad de sumar: River buscará continuar su remontada para meterse en zona de playoffs, mientras que Atlético Tucumán intentará mantenerse entre los primeros puestos.

Todos los detalles del partido

Torneo: Torneo Clausura

Torneo Clausura Zona: B – Fecha 9

B – Fecha 9 Partido: Atlético Tucumán vs. River

Atlético Tucumán vs. River Estadio: Monumental Presidente José Fierro

Monumental Presidente José Fierro Hora: 17.30

17.30 TV: TNT Sports

TNT Sports Árbitro: Andrés Gariano

Andrés Gariano VAR: Silvio Trucco

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.