Policías salteños auxiliaron a un bebé de 11 meses y lograron salvarle la vida

Una rápida intervención de efectivos policiales permitió auxiliar y estabilizar a un bebé de 11 meses que presentaba dificultades para respirar en la localidad de Salvador Mazza.

El episodio ocurrió mientras personal de la Comisaría 1 de Salvador Mazza realizaba un patrullaje preventivo por barrio Ferroviario. En ese momento, los policías fueron alertados por una madre que se desplazaba como acompañante en una motocicleta y llevaba a su hijo en brazos.

Ante la emergencia, los efectivos actuaron de inmediato. La Sargento Ayudante Eliana Ramírez, junto al Sargento Ayudante Daniel Vargas, aplicaron sus conocimientos de primeros auxilios y realizaron maniobras de RCP para asistir al pequeño.

Tras la intervención, el bebé logró reaccionar y pudo ser estabilizado.

Traslado al hospital

Luego de recibir la primera asistencia en el lugar, el pequeño fue trasladado junto a su madre al hospital local, donde recibió atención médica.

Los profesionales confirmaron que el bebé se encontraba fuera de peligro.

La rápida respuesta de los efectivos fue fundamental para asistir al niño durante los momentos de mayor urgencia y permitir su posterior traslado para recibir atención especializada.

El agradecimiento de la familia

Los padres del bebé expresaron su agradecimiento al personal policial por la intervención y destacaron la rapidez y el compromiso demostrado para ayudar a su hijo.