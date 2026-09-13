Cinco peregrinas fueron atropelladas por un motociclista alcoholizado en General Güemes

Cinco mujeres que habían emprendido una peregrinación desde Apolinario Saravia hacia la Catedral Basílica de Salta resultaron heridas este domingo luego de ser atropelladas por una motocicleta cuyo conductor circulaba alcoholizado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, a la altura de Termo Andes, en jurisdicción de General Güemes. De acuerdo con lo informado por la Policía de Salta, el motociclista fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el impacto, las cinco peregrinas fueron asistidas por los equipos de emergencia. Dos fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta.

Según informó la fuerza provincial, pese al impacto, ninguna de las mujeres sufrió lesiones de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro.

El motociclista quedó detenido

Luego del accidente, el conductor de la motocicleta fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Ahora se deberán realizar las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

El resultado positivo del test de alcoholemia será uno de los elementos incorporados a la investigación.

Las peregrinas no estaban registradas

Desde la Policía también aclararon que las mujeres integraban un grupo reducido que decidió iniciar el recorrido por su cuenta desde Apolinario Saravia y que no figuraban dentro del registro oficial de peregrinos.

Según explicaron, tampoco contaban con la aplicación “Soy Peregrino”, una herramienta utilizada para registrar a las personas que realizan los distintos recorridos hacia la Catedral y facilitar el acompañamiento preventivo durante el trayecto.

Desde la institución señalaron que caminar de manera independiente no está prohibido, pero remarcaron la importancia de registrarse para que las fuerzas puedan conocer la ubicación de las columnas y brindar asistencia ante eventuales situaciones de riesgo.