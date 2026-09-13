Franco Colapinto terminó séptimo en el GP de España

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en el Gran Premio de España. El piloto argentino de Alpine terminó séptimo en la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, después de haber largado desde la novena posición.

Colapinto logró trasladar a la carrera el buen rendimiento que había mostrado durante la clasificación y avanzó dos lugares para finalizar séptimo, en una actuación destacada con Alpine.

El argentino había conseguido el sábado meterse en la Q3 y clasificar noveno, resultado que había considerado como una de sus mejores clasificaciones desde su llegada a la Fórmula 1.

Antonelli se quedó con la victoria

La victoria en el Gran Premio de España fue para Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien consiguió un importante triunfo en la pelea por el campeonato.

El italiano fue escoltado por Max Verstappen, de Red Bull, que terminó segundo, mientras que Lando Norris, de McLaren, completó el podio en la tercera posición.