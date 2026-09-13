Al menos 7 mil peregrinos de Cachi y parajes cercanos llegaron a la Catedral

La emoción se hizo presente este domingo en la Catedral Basílica de Salta con la llegada de al menos 7 mil peregrinos provenientes de Cachi y parajes cercanos, quienes recorrieron durante cinco días el camino desde los Valles Calchaquíes hasta la capital salteña.

La peregrinación representó una de las expresiones de fe más convocantes de los Cultos del Milagro. Durante cinco jornadas, los caminantes avanzaron kilómetros con un mismo objetivo: llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro.

El recorrido estuvo marcado por las difíciles condiciones climáticas. Los peregrinos debieron atravesar frío, lluvia y viento, pero mantuvieron firme la decisión de completar el trayecto hasta la Catedral.

Pedidos, agradecimientos y promesas

Cada caminante llegó con una historia diferente. Algunos llevaron pedidos por sus familias y seres queridos; otros caminaron para agradecer y también estuvieron quienes cumplieron promesas realizadas tiempo atrás.

Después de cinco días de esfuerzo, el ingreso a la Catedral significó el momento más esperado de la travesía y estuvo acompañado por la emoción de quienes finalmente pudieron encontrarse con las imágenes de los Santos Patronos.

Diego, uno de los peregrinos, contó a El Tribuno lo que significó completar la experiencia.

“Hay que peregrinar para sentir realmente lo que es esto. Estoy muy emocionado. Todo el camino pensando en las imágenes y ahora estamos acá, se nos afloja todo”.

El peregrino también relató que durante el recorrido tuvo presentes a sus seres queridos y realizó pedidos especialmente por su familia.

“Realicé pedidos por mi familia, mis hijos, mi papá y mi mamá”.

Fuente: El Tribuno