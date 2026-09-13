Comienza el Triduo del Milagro: Salta inicia los días centrales de su celebración

Salta comienza este domingo a transitar los días centrales de los Cultos del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia y una tradición profundamente arraigada en la identidad de los salteños.

El 13 de septiembre marca el inicio del Triduo del Milagro con la Solemnidad de la Virgen María, en una jornada que tendrá a la Catedral Basílica como uno de los principales escenarios y que abrirá el camino hacia el momento culminante de la celebración: la procesión del martes 15.

La Misa Estacional y la Procesión de Penitencia

Uno de los momentos centrales de este domingo será la Misa Estacional, a las 10, presidida por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, junto al presbiterio y al pueblo de Dios.

A lo largo de la jornada continuarán las distintas misas y celebraciones religiosas en la Catedral. Por la noche llegará uno de los momentos tradicionales de los Cultos del Milagro: la Procesión de Penitencia, que comenzará a las 20.30 y será presidida por la Cruz Primitiva del Señor del Milagro.

La ceremonia recuerda simbólicamente la primera procesión realizada en 1692, luego de los acontecimientos que dieron origen a la devoción al Señor y a la Virgen del Milagro.

La concentración de los fieles está prevista en la Parroquia San Juan Bautista de La Merced, ubicada en Caseros 857, desde donde partirá la marcha penitencial.

El cronograma de este domingo

La Catedral Basílica tendrá durante toda la jornada un amplio esquema de celebraciones:

6.30: Novena.

7: Misa sin Novena.

8: Misa sin Novena.

10: Misa Estacional.

13: Misa sin Novena.

17: Misa con Novena.

19: Misa sin Novena.

20.30: Misa con Novena.

20.30: Procesión de Penitencia, con concentración en la Parroquia de La Merced.

22: Misa con Novena.

Tres días hacia el encuentro con los Patronos

El Triduo del Milagro propone un recorrido de tres jornadas que conduce hasta el día central de la celebración.

Este domingo 13, la Solemnidad de la Virgen del Milagro invita a los fieles a renovar la confianza en su protección maternal.

El lunes 14 será el turno de la Fiesta de la Exaltación de la Cruz, jornada que pone en el centro de la celebración el signo de Cristo y el sentido de su sacrificio.

Finalmente, el martes 15 de septiembre llegará el día central del Milagro. Salta volverá a recibir a miles de peregrinos y fieles que participarán de la multitudinaria procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

La jornada culminará con la renovación del histórico Pacto de Fidelidad, uno de los momentos de mayor significado de los Cultos del Milagro.

De esta manera, desde este domingo Salta entra en los tres días más intensos de una tradición que cada septiembre vuelve a reunir a generaciones de salteños y peregrinos en torno a sus Santos Patronos. Las calles de la ciudad volverán a convertirse en el escenario de una de las expresiones colectivas de fe más importantes de la provincia.