El hermano de “Camboya” Peloc podría enfrentar una imputación más grave

La situación procesal de Nelson Emiliano Lagos, hermano de Jonatan “Camboya” Peloc, podría complicarse en las próximas horas. El hombre continuará detenido luego de que la Justicia rechazara el pedido de libertad y sobreseimiento presentado por su defensa, mientras la Fiscalía Penal 1 del Distrito Centro analiza elementos que podrían derivar en una ampliación de la imputación por otros delitos.

Lagos permanece bajo prisión preventiva acusado de encubrimiento, luego de haber sido detenido junto a Peloc durante el operativo de recaptura realizado el martes 8 en La Caldera.

La defensa pidió su libertad

Durante una audiencia realizada el viernes, el defensor oficial interino de Lagos solicitó su libertad y el sobreseimiento. Entre sus argumentos, planteó el vínculo familiar que une al acusado con Peloc y cuestionó la continuidad de la detención.

La defensa también sostuvo que, ante la proximidad del fin de semana largo, prolongar la privación de la libertad podía constituir una privación ilegítima de la libertad y ocasionarle a Lagos un daño irreparable.

El planteo fue analizado por la jueza de Garantías Sandra Espeche, con la participación del fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, en representación del Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía analiza nuevas conductas

La acusación se opuso al pedido de la defensa y sostuvo que todavía se encuentran bajo análisis distintos elementos de prueba relacionados con la conducta de Lagos.

Tras escuchar a las partes, la jueza Espeche resolvió rechazar el pedido de libertad y sobreseimiento, teniendo en cuenta que el hombre permanece detenido con prisión preventiva por el delito de encubrimiento.

Además, durante la audiencia, la Fiscalía expuso que Lagos habría incurrido en otras conductas que podrían constituir delitos. En ese sentido, Paz anticipó que la imputación podría ampliarse si se reúnen los elementos necesarios para sostener nuevas acusaciones.

De concretarse, la medida podría agravar la situación procesal del hermano de “Camboya” Peloc, aunque las nuevas conductas todavía se encuentran bajo investigación.

La detención junto a “Camboya”

Lagos fue detenido el martes 8 en La Caldera junto a Jonatan “Camboya” Peloc, quien era buscado por la Justicia y fue recapturado durante el procedimiento.

De acuerdo con la investigación, ambos circulaban por la ruta nacional 9 a bordo de una motocicleta, que era conducida por Lagos mientras Peloc intentaba evitar su recaptura.

Ahora, la Fiscalía Penal 1 continúa reuniendo y analizando pruebas para determinar si corresponde avanzar con una ampliación de la imputación contra Lagos y precisar cuáles serían los nuevos delitos que se le atribuirían.