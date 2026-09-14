Hombre gravemente herido al ser arrollado por el tren urbano
La persona tiene cerca de 30 años, estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente y sufrió serias heridas en sus piernas.
Salta Hoy
14 / 09 / 2026
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La formación perteneciente a Trenes Argentinos, proveniente de General Güemes con más de 98 pasajeros estaba a metros de ingresar a la Estación de Trenes cuando ocurrió el grave accidente.
Sucedió en el paso a nivel ubicado en Zuviría y O'Higgins, según indicó Cristian Chaile, miembro del equipo de criminalística de la Policía.
“No se descarta un intento de suicidio, pero eso se sabrá cuando avancen las investigaciones”, dijo el uniformado.