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Hombre gravemente herido al ser arrollado por el tren urbano

La persona tiene cerca de 30 años, estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente  y sufrió serias heridas en sus piernas.

Salta Hoy

14 / 09 / 2026

 

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La formación perteneciente a Trenes Argentinos, proveniente de General Güemes con más de 98 pasajeros estaba a metros de ingresar a la Estación de Trenes cuando ocurrió el grave accidente. 

Sucedió en el paso a nivel ubicado en Zuviría y O'Higgins, según indicó Cristian Chaile, miembro del equipo de criminalística de la Policía. 

“No se descarta un intento de suicidio, pero eso se sabrá cuando avancen las investigaciones”, dijo el uniformado.

 

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