Hombre gravemente herido al ser arrollado por el tren urbano

La formación perteneciente a Trenes Argentinos, proveniente de General Güemes con más de 98 pasajeros estaba a metros de ingresar a la Estación de Trenes cuando ocurrió el grave accidente.

Sucedió en el paso a nivel ubicado en Zuviría y O'Higgins, según indicó Cristian Chaile, miembro del equipo de criminalística de la Policía.

“No se descarta un intento de suicidio, pero eso se sabrá cuando avancen las investigaciones”, dijo el uniformado.