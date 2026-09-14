¿Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante el Milagro?

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, explicó que quienes presenten síntomas respiratorios, especialmente si tienen fiebre, permanezcan en su hogar y eviten participar de peregrinaciones o actividades que impliquen concentración de personas hasta presentar mejoría.

En caso de presentar síntomas durante una peregrinación, se aconseja utilizar barbijo, evitar compartir vasos, botellas, cubiertos, mate u otros utensilios, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y, cuando sea posible, mantener distancia de otras personas.

También es importante lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar alcohol al 70%, antes de comer y luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

En los lugares cerrados que concentren personas, se debe ventilar ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas.