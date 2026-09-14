Incesante llegada de peregrinaciones al Santuario del Señor y la Virgen del Milagro

Unas 80 personas provenientes de Rosario de la Frontera pidieron por la salud de sus familiares, y por el bienestar económico del país entero.

“Nosotros pedimos bendiciones para nuestra bebé Camila”, dijo otro peregrino llegado desde Metán.

Un peregrino de Chicoana comentó que el caminar de este año es por la salud del cura párroco.