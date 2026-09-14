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Feria del Milagro a pleno en el Parque San Martín

Funcionará de manera continua hasta este martes 15, entre las 10 y las 22 horas.

Salta Hoy

14 / 09 / 2026

 

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Se prevé una importante convocatoria de salteños y turistas que podrán acceder a propuestas gastronómicas, entretenimientos, espectáculos en vivo y variados sectores comerciales.  

La subsecretaria de Paseos de Compras, Lourdes Roldán, explicó que fueron ubicados más de 550 puestos en el Parque San Martín, con propuestas para toda la familia y una amplia variedad de productos y servicios.

El predio cuenta con un patio gastronómico donde se ofrecen comidas, café y distintas alternativas culinarias. También se programaron presentaciones de artistas y se habilitó una Plaza de Juegos para niños, ubicada en calle Santa Fe, entre Mendoza y San Juan.

 

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