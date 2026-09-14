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Cinco mil policías integrarán el operativo de seguridad por el Milagro 2026

Distintas áreas del Ministerio de Seguridad conformarán la cobertura preventiva en el marco de las festividades del Milagro 2026. Cinco mil policías participarán de la cobertura de seguridad prevista para las actividades religiosas, peregrinaciones y la procesión central del 15 de septiembre.

Salta Hoy

14 / 09 / 2026

 

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El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó la reunión de planificación del operativo de seguridad por el Milagro 2026, junto al secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez; el jefe de Policía de Salta, Walter Toledo; y el subjefe de Policía, Guido Burgos. Durante el encuentro se analizaron las distintas acciones preventivas y operativas previstas para las celebraciones religiosas y el acompañamiento a los peregrinos.

Se diagramó un amplio dispositivo de seguridad que contempla la participación de distintas áreas de la Policía de Salta, el Sistema de Emergencias 911 y la Subsecretaría de Defensa Civil. Para el desarrollo de las distintas fases operativas se afectarán cinco mil policías, quienes tendrán a su cargo tareas de prevención, seguridad, acompañamiento y asistencia a peregrinos, fieles y turistas durante las celebraciones.

En ese marco, la Policía de Salta brindó seguridad en los distintos encuentros religiosos y continuará con el acompañamiento y asistencia a los peregrinos que arriban a la ciudad para participar de las celebraciones centrales.

La cobertura fue organizada en cuatro fases operativas que contemplan la seguridad en el micro y macrocentro de la ciudad, la Catedral Basílica, la Procesión de las Sagradas Imágenes, la renovación del Pacto de Fidelidad y las tareas de desconcentración de fieles una vez finalizadas las actividades.

Para el servicio central del 15 de septiembre se dispuso una sectorización estratégica del recorrido procesional mediante 26 sectores de responsabilidad distribuidos en distintos puntos de la ciudad. También se establecieron pulmones de seguridad destinados a garantizar corredores de evacuación y acceso para los servicios de emergencia, además de puestos de socorro, controles de acceso, vallados preventivos y cordones de honor.

Asimismo, el operativo contará con monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia ubicadas en sectores estratégicos del recorrido y en el parque San Martín, donde también se reforzarán los recursos preventivos por la concentración de vendedores y asistentes.

En forma paralela, distintas áreas operativas, investigativas y unidades especiales reforzarán los patrullajes preventivos en Capital y zonas aledañas, mientras que en el resto de la provincia se brindará cobertura policial a los grupos de peregrinos que se movilizan hacia la Catedral Basílica.

También participaron de la reunión el director de Seguridad, Darío Guzmán; el subsecretario de Protección Ciudadana, José Luis Napoleón Gambetta; el director de SAMEC, Daniel Romero; autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil y del Arzobispado de Salta; representantes de organizaciones de rescate, entre otros.

Cabe destacar que se trata de una labor articulada con la Catedral Basílica y distintos organismos competentes, áreas municipales, Gendarmería Nacional, SAMEC, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, entre otros.


 

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