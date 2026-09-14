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La Subsecretaría de Defensa Civil finalizó el operativo de contención a peregrinos

La atención se brindó en El Maray, Cobos, Puente Morales y Santa Rosa de Tastil e incluyó a más de 12000 personas, durante el recorrido hacia la Catedral Basílica. Contó con la participación de Kinesiólogos del Milagro, Cruz Roja y SAMEC. También colaboraron la Dirección General de Prevención y Abordaje Territorial y equipos de la Secretaría de Seguridad.

Salta Hoy

14 / 09 / 2026

 

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La Subsecretaría de Defensa Civil finalizó el operativo de asistencia peregrinos que llegaron desde distintos puntos de la provincia, en el marco de las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro. 

En cuatro puntos de atención, ubicados estratégicamente en El Maray, Cobos, Puente Morales y Santa Rosa de Tastil, fueron desplegados equipos de asistencia que brindaron atención a más de 12000 personas durante su recorrido hacia la Catedral Basílica.

El operativo se desarrolló mediante un trabajo conjunto junto Kinesiólogos del Milagro, Cruz Roja y SAMEC. A su vez, la Dirección General de Prevención y Abordaje Territorial, junto a equipos de la Secretaría de Seguridad, colaboró en los nodos dispuestos para la atención.

Durante las jornadas se realizaron curaciones, atenciones por molestias musculares y articulares y curaciones simples a los peregrinos que lo requirieron a lo largo de su recorrido.

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