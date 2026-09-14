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La vicepresidenta Victoria Villarruel estaría presente en la Procesión del Milagro

Se espera que la vicepresidenta forme parte de la Misa Estacional a la mañana y luego forme parte de la procesión. Quien si confirmó su participación es el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach. 

Salta Hoy

14 / 09 / 2026

 

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El Milagro salteño mueve montañas. Y con el paso del tiempo tiene cada vez más peso en la agenda política nacional y de la iglesia católica. Es por eso que para hoy, tercera misa estacional del Triduo, está confirmada la participación del nuncio apostólico en la Argentina es monseñor Michael Wallace Banach y también llegaría la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Desde el seno de la iglesia de Salta, le confirmaron a El Tribuno que el nuncio, Michael Wallace Banach, representante del Papa León XIV en el país, participará mañana desde las 10 de la mañana de la misa y luego partirá, ya que tiene una apretada agenda.

En tanto, si bien no había una confirmación plena, los equipos de protocolo de vicepresidencia de la Nación y del Arzobispado de Salta tuvieron contacto para lo que sería la participación de Victoria Villarruel, tanto en la misa estacional, como en la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro. En la misa estacional, el nuncio y la vicepresidenta compartirían escenario con las principales autoridades de la provincia, entre ellas el gobernador Gustavo Sáenz.

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