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Hoy los últimos grupos de peregrinos llegan a Salta para celebrar el Milagro 2026

La Virgen y el Señor del Milagro los esperan para renovar mañana el pacto de fidelidad. Los grupos provienen de Salta, Catamarca, Tucumán, Jujuy y otras provincias. Algunos llegan a pie, en bicicleta o a caballo. AM 840 Radio Salta transmite en vivo para compartir estas historias del Milagro 2026.

Salta Hoy

14 / 09 / 2026

 

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El estudio móvil de Radio Salta se instaló sobre calle Buenos Aires frente a la Plaza 9 de Julio. Cada grupo representa una historia distinta, y hoy AM 840 es la voz del Milagro 2026. Con la producción de Marita Simón y Andrea Reartes, la mesa se completa con los periodistas Fernando Palópoli, Daniel Chocobar, Pablo Ferrer, Nelson Colque, y los locutores Delia Aguilar y César Alurralde. El equipo se completa en la calle con el móvil de Javier González y la puesta al aire de Andrés Lizardo.

Este domingo entre las columnas más numerosas llegó cerca de las 13:00 a la Catedral Basílica la Peregrinación de Cachi (foto), con una cantidad informada de 7000 peregrinos.

Uno de los grupos más esperados fue el de Santa Victoria Oeste, que llegó ayer a las 17:30 a pie al altar del Señor y la Virgen del Milagro con una cantidad aproximada de 250 integrantes y un trayecto de más de 500 km.

También formaron parte del cronograma grupos provenientes de Catamarca, Tucumán, Jujuy, Chubut, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires, que se suman a la celebración del Milagro salteño.

Horarios destacados para este lunes 14 de septiembre

07:45 - Peregrinación desde El Carril (Nuestra Señora de las Mercedes), con unos 4.500 peregrinos.
10:00 - Comunidad de Chicoana, con aproximadamente 3.500 personas.
12:30 - Peregrinos de San Carlos Borromeo, con un registro de 10.000 fieles.
15:30 - Peregrinación de la Puna (San Antonio de los Cobres, Tolar Grande y parajes de la zona.

Oficialmente se llama Peregrinación Unida de la Puna

Es una de las muestras de fe más multitudinarias, emblemáticas y conmovedoras de las festividades del Milagro.

Supera los 10.000 integrantes.

Las principales delegaciones que la conforman y se van uniendo en el camino está conformada por:

San Antonio de los Cobres (el epicentro organizativo principal desde 1988/1989).
Tolar Grande (quienes inician el recorrido caminando unos 380 kilómetros).
Olacapato, Salar de Pocitos y Santa Rosa de Pastos Grandes.
Antofagasta de la Sierra (Catamarca).
Trabajadores mineros de yacimientos de la zona (como Mina Patito, Mina Tincalayu y Mina Martillo), quienes marchan con sus característicos cascos y ropas de trabajo.

Con este grupo, desde San Antonio de los Cobres, viene nuestro compañero de trabajo en la radio, Javier López (operador), quien hace 13 años que viene caminando y se sumó con los Mineros Unidos de la Puna.

 

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