Comercios salteños en estado crítico: “Hace un año solo tenemos pérdidas”
Lo dijo por Radio Salta el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Herrera.
Salta Hoy
15 / 09 / 2026
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“Los impuestos nacionales, provinciales y municipales, además del alquiler, los servicios y los sueldos hacen que nuestra situación sea muy compleja”, dijo.
“El comercio está tomando dos caminos: el de no tomar nuevos empleados y despedir a los pocos que tiene”, expresó Herrera.
“No queremos subsidios, necesitamos una buena politica que mejorar las políticas tributarias para equilibrar la balanza”, manifestó.