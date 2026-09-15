Comercios salteños en estado crítico: “Hace un año solo tenemos pérdidas”

“Los impuestos nacionales, provinciales y municipales, además del alquiler, los servicios y los sueldos hacen que nuestra situación sea muy compleja”, dijo.

“El comercio está tomando dos caminos: el de no tomar nuevos empleados y despedir a los pocos que tiene”, expresó Herrera.

“No queremos subsidios, necesitamos una buena politica que mejorar las políticas tributarias para equilibrar la balanza”, manifestó.