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El enviado del Papa llamó a convertir la fe en paz y servicio en el Milagro 2026

En la Misa Estacional Monseñor Michael Wallace Banach también se refirió a la visita de León XIV a la Argentina.

Salta Hoy

15 / 09 / 2026

 

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Durante la celebración de la Misa Estacional por el tercer día del Triduo del Señor y la Virgen del Milagro, el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, encabezó la homilía frente a la Catedral Basílica de Salta. 

En una jornada de fuerte fervor religioso que reunió a miles de fieles y autoridades, el representante del Vaticano reveló el afectuoso mensaje enviado por el Santo Padre.

En sus palabras iniciales, Banach compartió dos premisas que el papa León XIV le encargó personalmente transmitir a la provincia: “Dios los ama” y “el Papa León también los ama”. 

Acto seguido, dio a conocer una de las noticias de mayor trascendencia de la ceremonia: la intención del Santo Padre de realizar una visita pastoral a la República Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Reflexión sobre el Pacto de Fidelidad

El nuncio dedicó una parte central de su homilía a desmenuzar el sentido profundo de la renovación del Pacto de Fidelidad. 

Tomando como referencia el pasaje evangélico del grano de trigo, Banach instó a comprender que el camino hacia la gloria y la paz requiere una entrega generosa y de servicio al prójimo.

Asimismo, profundizó en la vulnerabilidad y la entrega de Jesús antes de la cruz, recordando que asumió el sufrimiento por amor a la humanidad. 

En este sentido, invitó a la multitud de peregrinos a no buscar el beneficio individual, sino a transformarse en defensores activos de los valores del Evangelio en medio de las incertidumbres del presente.

Exhortación a la comunidad y a las familias

En el tramo final de su discurso, Banach dirigió un mensaje directo a los hogares salteños. Exhortó a padres y madres a formar a sus hijos como "hijos e hijas de la luz", instando a las familias a ser canal de contención, cercanía y fraternidad en sus entornos cotidianos.

“El mundo de hoy necesita de esta luz, de esta paz”, remarcó el enviado papal, cerrando la Misa Estacional con una invitación a guardar estas virtudes en el corazón y ser un instrumento de paz y servicio para toda la sociedad.

Monseñor Michael Wallace Banach

Es el representante pontificio de la Santa Sede en la República Argentina. Nació en Massachusetts, Estados Unidos y como sacerdote fue representante papal en Bolivia y Nigeria.

Está coordinando la visita de León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026.

 

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