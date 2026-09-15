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El operativo de seguridad para la Procesión del Milagro despliega a más de 5.400 efectivos

Pertenecen a distintas áreas de la Policía de Salta, en un trabajo coordinado con el Sistema de Emergencias 911 y Defensa Civil.

Salta Hoy

15 / 09 / 2026

 

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El despliegue cubre las cuatro fases de las fiestas patronales: micro y macrocentro, la Catedral Basílica, el trayecto de la procesión y la desconcentración final.

Desde la Dirección de Seguridad se aconseja a todos los asistentes evitar llevar objetos de valor visibles a la procesión para prevenir incidentes debido a la masiva concentración de fieles. 

El jefe de la Policía de Salta, comisario general Walter Toledo, indicó que “afortunadamente todo se desarrolló con conformidad”.

El uniformado dijo que el evento de mayor gravedad fue el atropello de varios peregrinos en Güemes. Cabe recordar que ninguna de las personas afectadas sufrió golpes de gravedad.

 

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