Cargnello tuvo un discurso que une fe y política en apoyo a la Vicepresidente

Al dirigirse especialmente a ella le dijo: “Estamos rezando mucho por ud. porque su lugar es muy difícil, porque preside el Senado… Pero quiero recordarle que nosotros no queremos un régimen teocrático, pero queremos un régimen que respete la verdad de la persona, el bien común del pueblo”, expresó.

Además, llamó a la comunidad a acompañar con sus oraciones a la vicepresidenta, debido a la responsabilidad que implica su cargo.