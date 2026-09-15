Cargnello tuvo un discurso que une fe y política en apoyo a la Vicepresidente
Al finalizar la Misa Estacional, el Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, aprovechó para agradecer la presencia del Nuncio Apostólico y de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel.
Salta Hoy
15 / 09 / 2026
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Al dirigirse especialmente a ella le dijo: “Estamos rezando mucho por ud. porque su lugar es muy difícil, porque preside el Senado… Pero quiero recordarle que nosotros no queremos un régimen teocrático, pero queremos un régimen que respete la verdad de la persona, el bien común del pueblo”, expresó.
Además, llamó a la comunidad a acompañar con sus oraciones a la vicepresidenta, debido a la responsabilidad que implica su cargo.