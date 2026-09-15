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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Cargnello tuvo un discurso que une fe y política en apoyo a la Vicepresidente

Al finalizar la Misa Estacional, el Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, aprovechó para agradecer la presencia del Nuncio Apostólico y de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel.

Salta Hoy

15 / 09 / 2026

 

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Al dirigirse especialmente a ella le dijo: “Estamos rezando mucho por ud. porque su lugar es muy difícil, porque preside el Senado… Pero quiero recordarle que nosotros no queremos un régimen teocrático, pero queremos un régimen que respete la verdad de la persona, el bien común del pueblo”, expresó.

Además, llamó a la comunidad a acompañar con sus oraciones a la vicepresidenta, debido a la responsabilidad que implica su cargo.

 

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