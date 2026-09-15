Victoria Villarruel dejó un mensaje en el libro del Milagro

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, dejó plasmado su saludo en el libro de registro de visitas de la Catedral Basílica de Salta durante su participación en las actividades del Milagro 2026. En la página dedicada a la Solemnidad del Señor del Milagro, escribió un mensaje de agradecimiento y oración dirigido a los Santos Patronos.

“Es un honor ponerme de rodillas hoy ante el Señor y la Virgen del Milagro. Que ellos protejan a todo el pueblo argentino tal como lo hicieron con los salteños”, expresó Villarruel en el escrito que quedó registrado durante su paso por el templo salteño.

La presencia de la vicepresidenta se dio en el marco de una de las jornadas más importantes de la celebración religiosa, que cada septiembre reúne a miles de fieles en torno al Señor y la Virgen del Milagro. Villarruel acompañó la procesión junto a autoridades y devotos, en una fecha marcada por la renovación del Pacto de Fidelidad y la participación de generaciones de salteños. (Foto portada: Pablo Yapura)