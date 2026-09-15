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Messi se despide de la Selección Argentina el 6 de octubre en el Monumental

El capitán tendrá su último partido con la “Albiceleste” el 6 de octubre en el Monumental ante Benín. 

Deportes

15 / 09 / 2026

 

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Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina el próximo 6 de octubre en el Monumental, en el amistoso frente a Benín. Claudio «Chiqui» Tapia confirmó que el capitán aceptó la invitación y que la AFA prepara un homenaje especial para el último partido del rosarino con la Albiceleste.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental. 

Al mismo tiempo, salió la lista de convocados que confirma la presencia del astro argentino para los amistosos de la fecha FIFA. 

"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre", afirmó Tapia en un video. El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo. nia

El presidente de la AFA confirmó que la medida la inciativa fue consensuada con Lionel Scaloni, técnico del combinado nacional. Por otro lado, Tapia informó que invitarán los campeones del mundo de Qatar 2022, que no estén en la lista de Lionel Scaloni para los primeros dos amistosos, se sumarán a la despedida del 10. 

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22´, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas", agregó Tapia. 

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Leo son: Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Argentina jugará una serie de tres amistosos en la fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre. En primer lugar, jugará el día miércoles 30 contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. 

Luego de eso, enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro, donde estará Lionel Messi, tendrá lugar el martes 6 de octubre, también en la cancha de River. 

Los convocados de la Selección Argentina

Lionel Scaloni confeccionó la lista de convocados para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Desde la cuenta de la Selección argentina informaron que Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, al igual que Messi, solo jugarán el partido del 6 de octubre. 

En la convocatoria, el DT llamó a los arqueros Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli; a los defensores Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega; a los mediocampistas Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Pax, Franco Mastantuono; y a los delanteros Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi. 

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