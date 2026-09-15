Presupuesto 2027: el Gobierno prevé un crecimiento del 4% y una inflación del 18%

El Gobierno apuesta en el 2027 tener un crecimiento de la economía del 4%, una inflación se ubicará en un18% y un dólar rondará los 1.847 pesos.

Estos datos forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 que será girado este martes a la Cámara de Diputados, como lo establece la ley de Administración Financiera.

La iniciativa se comenzará a debatir en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el próximo 7 de octubre, con las exposiciones que brindarán los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas Federico Matías Furiase, informaron fuentes parlamentarias.

"Surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027"

Sobre el aumento del tipo de cambio, el oficialismo señaló que "no se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027".

El Gobierno consideró que el proyecto de Presupuesto "contempla nuevamente resultado fiscal positivo y será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default".

El proyecto de Presupuesto para el 2027 que habrá exportaciones por más de 130 mil millones de dólares y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los 15 mil millones.