El Milagro convocó a miles de visitantes a la ciudad

Durante el fin de semana largo por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, la ciudad de Salta recibió a vecinos, peregrinos y turistas que participaron de distintas propuestas vinculadas a la fe, la cultura y las tradiciones salteñas.

Entre las actividades se destacó la Feria del Milagro, realizada en el parque San Martín, donde artesanos, productores y emprendedores locales ofrecieron sus productos junto a shows musicales que se sumaron a compartir parte de la identidad cultural y gastronómica de Salta.

También se llevó adelante la tradicional Ceremonia de las Velas por el Día del Peregrino, en la Rotonda del Peregrino, donde miles de fieles encendieron su luz como símbolo de esperanza y devoción, en homenaje a quienes recorren los caminos del Milagro desde distintos puntos de la provincia y el país.

El movimiento turístico también se reflejó en los indicadores del sector. Durante los cuatro días del fin de semana largo se registró una ocupación hotelera promedio del 77%, con un pico del 85% el día lunes, generando un impacto económico estimado de $3.443.016.537 para el sector turístico.

Una vez más, la ciudad de Salta reafirmó su identidad como destino de fe, cultura y tradición, ofreciendo experiencias que permiten vivir el Milagro y conocer la capital salteña desde distintas miradas.

