La UNSa entregó el título de Doctor Honoris Causa en memoria del Papa Francisco

La Universidad Nacional de Salta concretó este martes la entrega del título de Doctor Honoris Causa en memoria de Su Santidad Papa Francisco – Jorge Mario Bergoglio, una distinción otorgada originalmente por el Consejo Superior de la Universidad mediante Resolución CS N.º 394/2023.

El reconocimiento fue otorgado en consideración a sus “innumerables acciones comunitarias y sociales desarrolladas, buscando activamente promover un mundo más justo, pacífico e inclusivo”, según establece la resolución aprobada por el máximo órgano de gobierno de la Universidad.

Tras el fallecimiento de Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025, el Consejo Superior resolvió adecuar los términos de la distinción para que pudiera concretarse en su memoria, preservando los fundamentos que dieron origen al reconocimiento.

La modificación quedó formalizada mediante la Resolución CS N.º 402/2026, aprobada en la 12.ª Sesión Ordinaria del Consejo Superior, realizada el *27 de agosto de 2026.*

Una distinción con destino al Vaticano, a su familia y a Salta

Para concretar este reconocimiento se confeccionaron tres ejemplares del título de Doctor Honoris Causa.

Uno de ellos fue entregado al Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, para su posterior remisión al Vaticano. El representante de la Santa Sede se encuentra en Salta con motivo de las celebraciones centrales de la Fiesta del Milagro.

Otro ejemplar será destinado a la familia de Jorge Mario Bergoglio, como testimonio del reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional de Salta.

El tercer diploma quedará en custodia del Arzobispado de Salta, donde será dispuesto el lugar en el que permanecerá expuesto. El arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, manifestó la posibilidad de generar un espacio destinado a conservar y exhibir este tipo de distinciones y documentos de relevancia, quedando a su consideración la definición del lugar y las características que tendrá.

Durante el acto realizado en Salta, la distinción fue recibida por el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, y por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello.

Un reconocimiento de carácter institucional

La distinción se inscribe en una decisión de carácter institucional y académico, adoptada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta en 2023 y posteriormente adecuada para concretar su entrega en memoria de Francisco.

Como universidad pública, autónoma y respetuosa de la diversidad de convicciones que integran su comunidad, la UNSa fundamentó el reconocimiento en aquellos aspectos de la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio vinculados con el compromiso social, la promoción de la paz, el diálogo, la inclusión y la construcción de una sociedad más justa.

La Universidad Nacional de Salta incorpora así a su historia institucional una distinción otorgada por su máximo órgano de gobierno a una figura argentina de relevancia internacional, cuyo título quedará representado en tres destinos: el Vaticano, su familia y la ciudad de Salta.