Salta celebró la Vigilia del Peregrino con más de 2.500 velas

Más de 2.500 velas fueron encendidas por vecinos y peregrinos en la Rotonda del Peregrino.

Cada luz simboliza una intención y una esperanza.

Se proyectó un video que muestra a los peregrinos en su recorrido por los Caminos del Milagro.

El intendente Emiliano Durand estuvo presente, compartiendo un momento de fe y devoción con todos los asistentes.