Salta celebró la Vigilia del Peregrino con más de 2.500 velas
Por quinto año consecutivo la Municipalidad de Salta honró a los fieles que llegan a la ciudad para venerar al Señor y la Virgen del Milagro.
Salta Hoy
15 / 09 / 2026
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Más de 2.500 velas fueron encendidas por vecinos y peregrinos en la Rotonda del Peregrino.
Cada luz simboliza una intención y una esperanza.
Se proyectó un video que muestra a los peregrinos en su recorrido por los Caminos del Milagro.
El intendente Emiliano Durand estuvo presente, compartiendo un momento de fe y devoción con todos los asistentes.