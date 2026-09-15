Victoria Villarruel participa en las celebraciones centrales de la Fiesta del Milagro
La Vicepresidente de la Nación arribó esta mañana a la capital salteña tras ser invitada por el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello.
Salta Hoy
15 / 09 / 2026
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A las 10:00 Villarruel asistió a la Misa Estacional en la Catedral Basílica, compartiendo espacio con el gobernador Gustavo Sáenz y el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien presidió la celebración.
A las 15:15 participará de la tradicional y multitudinaria Procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
Debido a su visita, la Policía de Salta desplegó un fuerte operativo de seguridad especial en el centro de la ciudad.
Se estima que la vicepresidente regrese a Buenos Aires una vez finalizadas las actividades religiosas.