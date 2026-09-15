Victoria Villarruel participa en las celebraciones centrales de la Fiesta del Milagro

A las 10:00 Villarruel asistió a la Misa Estacional en la Catedral Basílica, compartiendo espacio con el gobernador Gustavo Sáenz y el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien presidió la celebración.

A las 15:15 participará de la tradicional y multitudinaria Procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Debido a su visita, la Policía de Salta desplegó un fuerte operativo de seguridad especial en el centro de la ciudad.

Se estima que la vicepresidente regrese a Buenos Aires una vez finalizadas las actividades religiosas.